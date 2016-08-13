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ຜູ້ຂຽນ ຫົວຂໍ້: ໃຜຮູ້ຊ່ວຍບອກແນ່  (ອ່ານ 517 ຄັ້ງ)

sinxai

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ໃຜຮູ້ຊ່ວຍບອກແນ່
« ເມື່ອ: August 13, 2016, 10:41:14 PM »
 :( :o 8) :-[ :'( ບອດແນ່ໆ
ບັນທຶກເຂົ້າ

sinxai

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Re: ໃຜຮູ້ຊ່ວຍບອກແນ່
« ຕອບກັບ #1 ເມື່ອ: August 13, 2016, 10:41:31 PM »
ໄດ້ໆ
ບັນທຶກເຂົ້າ
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