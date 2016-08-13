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sinxai
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ທົດສອບ
«
ເມື່ອ:
August 13, 2016, 10:39:16 PM »
ແກ້ໄຂແນວໃດ
ບັນທຶກເຂົ້າ
sinxai
Global Moderator
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ກະທູ້: 4
Re: ທົດສອບ
«
ຕອບກັບ #1 ເມື່ອ:
August 13, 2016, 10:39:57 PM »
ຊ່ວຍບອກແນ່
ບັນທຶກເຂົ້າ
TEST
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ກະທູ້: 1
Re: ທົດສອບ
«
ຕອບກັບ #2 ເມື່ອ:
August 13, 2016, 10:45:00 PM »
ອັນນີ້ກະຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຮູ້ເລື່ອງນີ້ເທື່ອ
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